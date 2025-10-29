Tittmoning (dpa/lby) - Bei dem Brand einer Holzhütte in einem Wald in Tittmoning (Landkreis Traunstein) sind zwei Bienenvölker ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich auch Imker-Utensilien in der brennenden Hütte, wie die Polizei mitteilte. Obwohl die Feuerwehr am Dienstag rasch eingriff, zerstörten die Flammen das Bienenhaus vollständig. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeuginnen und Zeugen sollen sich mit Hinweisen bei den Beamten melden.