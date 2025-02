Nüdlingen (dpa/lby) - Bei einem Brand im Landkreis Kissingen ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. In dem Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Nüdlingen sei in der Nacht ein Feuer ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Morgen. Drei Bewohner haben sich demnach noch selbstständig aus dem Haus gerettet. Es sei niemand verletzt worden. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt jetzt.