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  4. Feuerwehrmann bei Kellerbrand verletzt

Brände Feuerwehrmann bei Kellerbrand verletzt

Die Feuerwehr wird zu einem Einsatz in einem Keller gerufen. Was hat den Brand ausgelöst?

Brände: Feuerwehrmann bei Kellerbrand verletzt
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Einsatz bei einem Kellerbrand. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Neusitz (dpa/lby) - Bei einem Kellerbrand im Landkreis Ansbach ist ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Laut Polizei erlitt er eine Rauchvergiftung.

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Ein Hausbewohner hatte demnach am Donnerstagabend das Feuer im Keller des Einfamilienhauses in Neusitz bemerkt und den Notruf gewählt. 

Die Flammen waren den Angaben zufolge mutmaßlich im Bereich einer Sauna ausgebrochen und verursachten einen geschätzten sechsstelligen Schaden. Die Brandursache ist noch unklar.