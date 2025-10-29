 
Brände Feuerwehr muss bei sich selbst löschen

Normalerweise hilft die Feuerwehr anderen, in Unterfranken musste sie bei sich selbst tätig werden und statt Menschen ein Auto retten.

Die Feuerwehr Mömbris musste bei sich selbst löschen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Mömbris (dpa/lby) - Ungewolltes Heimspiel für die Freiwillige Feuerwehr in Mömbris (Landkreis Aschaffenburg): Die Retter mussten am Abend eines ihrer eigenen Feuerwehrhäuser im Ortsteil Rothengrund löschen, nachdem dort eine Computeranlage in Brand geraten war, wie die Kreisbrandinspektion Aschaffenburg mitteilte. Aufmerksame Nachbarn hatten den Notruf gewählt, nachdem sie das Piepsen von Rauchmeldern aus dem Gebäude gehört hatten.

Die Feuerwehr konnte den Brand relativ schnell löschen. Parallel brachte sie mit Atemschutz ein Einsatzfahrzeug aus der Halle vor der Hitzestrahlung des Brands in Sicherheit. Verletzt wurde beim Einsatz niemand. 

Warum die Computeranlage in der Fahrzeughalle in Brand geriet, war zunächst unklar. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte vor Ort. Die Feuerwehr Mömbris-Hutzelgrund hat derzeit vier Feuerwehrhäuser, ein neues gemeinsames Haus soll im kommenden Jahr fertiggestellt werden.