Brände: Feuerwehr muss bei sich selbst löschen

Mömbris (dpa/lby) - Ungewolltes Heimspiel für die Freiwillige Feuerwehr in Mömbris (Landkreis Aschaffenburg): Die Retter mussten am Abend eines ihrer eigenen Feuerwehrhäuser im Ortsteil Rothengrund löschen, nachdem dort eine Computeranlage in Brand geraten war, wie die Kreisbrandinspektion Aschaffenburg mitteilte. Aufmerksame Nachbarn hatten den Notruf gewählt, nachdem sie das Piepsen von Rauchmeldern aus dem Gebäude gehört hatten.