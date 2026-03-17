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  4. Feuer verwüstet Einfamilienhaus

Brände Feuer verwüstet Einfamilienhaus

Flammen ziehen durch ein Einfamilienhaus und sorgen für hohen Schaden. Bei den Ermittlungen möchte die Polizei nichts ausschließen.

Brände: Feuer verwüstet Einfamilienhaus
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Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Neu-Ulm - Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Neu-Ulm hat zu einem Schaden von etwa 100.000 Euro geführt. Laut Polizei war das Haus nicht bewohnt. Niemand sei verletzt worden. 

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Das Feuer brach am Montagabend im Erdgeschoss aus und griff auch auf große Teile des Obergeschosses über. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte die Flammen.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, wird aktuell noch ermittelt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und sucht nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten.