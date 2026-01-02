Brände Feuer-Katastrophen in Clubs mit vielen Toten

Thailand: Club "Santika" (2009)

Während einer Silvesterfeier starben im Club "Santika" in Thailands Hauptstadt Bangkok mindestens 67 Menschen bei einem Feuer. 103 weitere Menschen wurden verletzt. Zur Zeit des Brandes um 0.20 Uhr Ortszeit waren etwa 1000 Menschen in dem populären Club. Unter den Gästen brach Panik aus. Funken eines Feuerwerks hatten den Brand ausgelöst.

Fast drei Jahre später wurde der thailändische Barbesitzer wegen fahrlässiger Tötung zu drei Jahren Haft verurteilt. Er habe die Bauvorschriften missachtet, befand das Gericht. So seien keine richtigen Notausgänge und keine Feuerlöscher vorhanden gewesen. Auch der Verantwortliche der Bühnenschau, bei der das Feuerwerk gezündet wurde, wurde zu drei Jahren Haft verurteilt.