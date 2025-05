Großkrotzenburg (dpa/lhe) - Ein Brand in einer Halle einer Recyclingfirma in Großkrotzenburg hat am Morgen nach ersten Schätzungen einen sechsstelligen Schaden verursacht. Nach Angaben eines Polizeisprechers war in der Halle Hausmüll in Brand geraten. Es sei zu starker Rauchentwicklung gekommen, weshalb die Bevölkerung über eine Warn-App informiert wurde. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Feuerwehr rückte zu einem größeren Einsatz aus. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.