Bad Wörishofen (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Parkhaus in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) ist ein Millionenschaden entstanden. Ein Sprecher der Polizei schätzte allein den Schaden an dem Gebäude auf rund eine Million Euro. Hinzu kämen noch rund 400.000 Euro Schaden an geparkten Autos.