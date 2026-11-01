Brände: Feuer in Mehrfamilienhaus - Polizei vermutet Brandstiftung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einem Feuer in einem Wiesbadener Mehrfamilienhaus vermutet die Polizei Brandstiftung als Ursache. Bei dem Feuer wurden nach Angaben der Landeshauptstadt Wiesbaden sechs Menschen verletzt. Die Feuerwehr sei am frühen Morgen wegen des Brandes alarmiert worden. Bei ihrem Eintreffen habe eine Erdgeschosswohnung des Hauses in Vollbrand gestanden. Flammen seien aus den Fenstern geschlagen und dichter Brandrauch habe das Treppenhaus unpassierbar gemacht. Rund 15 Menschen mussten von der Feuerwehr gerettet werden.