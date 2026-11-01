Brände: Feuer in Mehrfamilienhaus - Polizei vermutet Brandstiftung

Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses hätten sich an mehreren Fenstern bemerkbar gemacht, weil sie das Gebäude wegen der starken Rauchausbreitung nicht mehr selbstständig hätten verlassen können. Über tragbare Leitern und eine Drehleiter seien die eingeschlossenen Personen, darunter auch mehrere Kinder, in Sicherheit gebracht worden. Auch über die Treppe seien einige Menschen mit Hilfe von Fluchthauben aus dem Haus gebracht worden. Parallel sei das Feuer zurückgedrängt und schließlich gelöscht worden.