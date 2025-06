Das Feuer brach demnach in der Nacht zum Sonntag im ersten Stock des Hauses in Rimpar aus. Drei Menschen waren einem Polizeisprecher zufolge zu dem Zeitpunkt in dem Haus. Einen 69-Jährigen habe die Feuerwehr aus der darüberliegenden Wohnung gerettet. Der Mann sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Wegen Rußschäden sei das gesamte Haus nicht mehr bewohnbar, sagte der Sprecher.