Erfurt (dpa/th) - Eine leerstehende Gaststätte hat in Erfurt gebrannt. Die Feuerwehr löschte am Montag von Mittag bis in die Nachtstunden, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Feuer entstand demnach ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Noch ist unklar, was das Feuer ausgelöst haben könnte. Eine Untersuchung am Brandort soll noch heute stattfinden.