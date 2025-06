Graben (dpa/lby) - Über zehn Stunden hinweg hat sich ein Brand in einer Doppelhaushälfte in Graben (Landkreis Augsburg) unbemerkt ausgebreitet. Die Eigentümerin wohnt in der angrenzenden Haushälfte und bemerkte das Feuer erst wegen eines Stromausfalls, wie die Polizei mitteilte.