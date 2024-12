Brände: Feuer beim Kochen - Zwei Verletzte und 150.000 Euro Schaden

Olching (dpa/lby) - Weil das Essen auf dem Herd Feuer fing, sind zwei Frauen in einem Mehrfamilienhaus in Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) verletzt worden. Zudem entstand bei dem Brand an Heiligabend ein geschätzter Schaden von etwa 150.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte zunächst das Essen auf dem Herd Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf die gesamte Wohnung im ersten Geschoss über.