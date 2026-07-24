Brände: Fachwerkhaus in Bleicherode nach Löscharbeiten unbetretbar

Bleicherode (dpa/th) - Unbekannte haben in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) ein leerstehendes Fachwerkhaus angezündet. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, konnte die Feuerwehr einen Vollbrand am Donnerstagabend zwar verhindern, das Haus sei nach den Löscharbeiten aber nicht betretbar. Das Löschwasser habe die Lehmwände und -decken instabil gemacht. Dem Sprecher nach beläuft sich der Schaden auf etwa 10.000 Euro.