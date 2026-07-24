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Brände Fachwerkhaus in Bleicherode nach Löscharbeiten unbetretbar

Unbekannte zünden ein leerstehendes Fachwerkhaus in Bleicherode an. Die Feuerwehr bringt den Brand zwar unter Kontrolle. Doch das Löschwasser wird dem Gebäude zum Verhängnis.

Brände: Fachwerkhaus in Bleicherode nach Löscharbeiten unbetretbar
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Nach einem Brand ist ein Fachwerkhaus in Bleicherode nicht mehr betretbar. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Bleicherode (dpa/th) - Unbekannte haben in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) ein leerstehendes Fachwerkhaus angezündet. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, konnte die Feuerwehr einen Vollbrand am Donnerstagabend zwar verhindern, das Haus sei nach den Löscharbeiten aber nicht betretbar. Das Löschwasser habe die Lehmwände und -decken instabil gemacht. Dem Sprecher nach beläuft sich der Schaden auf etwa 10.000 Euro.

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Den Angaben zufolge erfuhr die Polizei gegen 19 Uhr von dem Brand in der Erzbergerstraße. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern demnach an.