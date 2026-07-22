Brände: Ermittlungen zu tödlichem Brand in Fritzlar dauern an

Die übrigen Bewohner des Hauses, darunter Angehörige des Gestorbenen, konnten das Gebäude unverletzt verlassen, wie die Polizei mitteilte. Dazu habe maßgeblich ein Zeuge beigetragen, der nach einem lauten Knall einen Feuerschein bemerkt habe. "Er setzte umgehend den Notruf ab und leitete damit die Rettungskette ein", teilte die Polizei mit. Anschließend habe er die Bewohner durch Klingeln und Rufen auf den Brand aufmerksam gemacht.