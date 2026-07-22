Fritzlar (dpa/lhe) - Nach einem tödlichen Dachstuhlbrand im nordhessischen Fritzlar am vergangenen Sonntagmorgen ist das Wohnhaus weiterhin unbewohnbar. Wie die Polizei mitteilte, dauern die Ermittlungen zur Ursache weiter an. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer im Dachgeschoss aus und breitete sich schnell aus. Ein 16-jähriger Bewohner konnte nicht mehr rechtzeitig gerettet werden und kam ums Leben.
Brände Ermittlungen zu tödlichem Brand in Fritzlar dauern an
dpa 22.07.2026 - 07:34 Uhr