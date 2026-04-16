Beetzendorf (dpa/sa) - In der Nacht ist in Beetzendorf (Altmarkkreis Salzwedel) ein Einfamilienhaus vollständig abgebrannt. Der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach befanden sich der Eigentümer oder weitere Menschen zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus, sodass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar.