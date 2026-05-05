In der wöchentlichen Dienstberatung am Montag im Rathaus ist ein Thema besonders in den Fokus gerückt: Die ungewöhnlich frühe Häufung von Wiesen- und Flächenbränden. Bereits viermal musste die Freiwillige Feuerwehr in den letzten Tagen zu so genannten Naturbränden ausrücken. Wie am Samstag, wo ein Gartenfeuer im Schlossküchenweg außer Kontrolle geraten war und eine Wiese in Flammen aufging, oder am Sonntag, wo im Bereich des Kunstrasenplatzes im Walperloh mutmaßlich ein Baum vorsätzlich angezündet worden ist.