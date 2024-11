Altenburg (dpa/th) - Eine leerstehende Wäscherei in Altenburg (Altenburger Land) hat komplett in Flammen gestanden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, können die Ermittler eine Brandstiftung nicht ausschließen. Feuerwehrleute haben den Angaben zufolge den Brand gelöscht. Die Ermittlungen dazu dauern an.