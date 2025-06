Brände: Dutzende Rinder und eine Katze bei Stallbrand verendet

Eriskirch - Rund 40 Rinder und eine Katze haben den Brand eines Stalls am Bodensee nicht überlebt. Lediglich zwei Rinder entkamen den Flammen und wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Stall in Eriskirch (Bodenseekreis) brannte am Samstag komplett nieder und stürzte ein. Teilweise stünden nur noch die Grundmauern, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler schätzen den Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.