Brände Drei Tote und fünf Verletzte bei Brand in Bochum

Die drei erwachsenen Toten seien bei Löscharbeiten leblos in einer der Wohnungen gefunden worden, teilte die Feuerwehr mit. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die drei Personen starben demnach noch an der Einsatzstelle. Die Brandursache war laut Polizei zunächst unklar. "Das ist alles noch ganz frisch", sagte der Sprecher.