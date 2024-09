Erst begann laut Sprecher ein Kinderwagen zu brennen, dann brach ein Carport mit zwei Autos in Flammen aus. Das dritte Feuer war an einer Hausfassade. Am Kinderwagen entstand ein Schaden von etwa 500 Euro, am Carport und den Autos etwa 80.000 Euro und an der Hausfassade rund 50.000 Euro. Die Feuerwehr war für mehrere Stunden im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.