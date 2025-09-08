Brände: Dachstuhlbrand: Feuer greift auf Nachbarhäuser über

Straubing (dpa/lby) - Der Dachstuhl eines Reihenhauses in Straubing ist in Brand geraten. Das Feuer griff laut Polizei auch auf angrenzende Häuser über. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten zunächst an, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Es befänden sich keine Menschen mehr in Gefahr. Der Bereich des Feuers ist den Angaben nach zunächst gesperrt. Aufgrund der Rauchentwicklung bitten die Beamten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.