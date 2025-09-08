 
  Region

  Dachstuhlbrand: Feuer greift auf Nachbarhäuser über

Brände Dachstuhlbrand: Feuer greift auf Nachbarhäuser über

In Straubing brennt der Dachstuhl eines Reihenhauses. Die Feuerwehr rückt aus, doch auch angrenzende Häuser geraten in Brand.

 
Brände: Dachstuhlbrand: Feuer greift auf Nachbarhäuser über
Feuerwehrleute löschen einen Brand mehrerer Reihenhäuser. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Straubing (dpa/lby) - Der Dachstuhl eines Reihenhauses in Straubing ist in Brand geraten. Das Feuer griff laut Polizei auch auf angrenzende Häuser über. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten zunächst an, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Es befänden sich keine Menschen mehr in Gefahr. Der Bereich des Feuers ist den Angaben nach zunächst gesperrt. Aufgrund der Rauchentwicklung bitten die Beamten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Mehrere Personen würden derzeit vom Rettungsdienst begutachtete, schwerer verletzte Menschen gebe es jedoch nicht. Angaben zu weiteren Details, wie der Anzahl der betroffenen Häuser, der Anzahl der betroffenen Menschen oder der Ursache des Brandes, konnte die Polizeisprecherin zunächst nicht machen.