Plauen (dpa/sn) - In Plauen im Vogtlandkreis ist es zu einem Brand im Dachstuhl eines Einfamilienhauses gekommen. Die beiden 87 und 71 Jahre alten Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach brach der Brand am Samstagabend aus. Noch ist unklar, wie es dazu gekommen ist. Die Feuerwehr brachte den Brand noch vor Mitternacht unter Kontrolle und löschte ihn. 21 Feuerwehrleute waren im Einsatz.