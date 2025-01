Friesenried (dpa/lby) - Ein geschätzter Schaden von etwa 700.000 Euro ist bei dem Brand eines Wohnhauses im Landkreis Ostallgäu entstanden. Das Feuer war aus bislang unklaren Gründen in der Nacht am angrenzenden Carport ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Anschließend griff es auf das Dach des Zweiparteienhauses in Friesenried über. Verletzt wurde niemand.