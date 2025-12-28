 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Carport mitsamt Fahrzeugen von Feuer zerstört

Brände Carport mitsamt Fahrzeugen von Feuer zerstört

Eine Bewohnerin bemerkt, dass ihr Carport brennt. Bevor die Flammen auf ihr Haus übergreifen, bringen sie und ihr Ehemann sich in Sicherheit. Doch das Haus übersteht den Brand nicht unbeschadet.

Brände: Carport mitsamt Fahrzeugen von Feuer zerstört
1
Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

Vilshofen an der Donau (dpa/lby) - In Niederbayern ist ein Carport mitsamt Fahrzeugen von einem Feuer zerstört worden. Die Flammen griffen auch auf das dazugehörige Wohnhaus in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) über, wie die Polizei mitteilte. Es wurde an Fassade und Dachstuhl jedoch so sehr beschädigt, dass es vorerst unbewohnbar war. Die beiden Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit, es wurde niemand verletzt.

Nach der Werbung weiterlesen

Die 63 Jahre alte Bewohnerin bemerkte am Mittag, dass ihr Carport in Flammen stand. Als Ursache für das Feuer vermutete die Polizei einen technischen Defekt. Hinweise auf Fremdverschulden gab es zunächst nicht. Der Schaden wurde auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.