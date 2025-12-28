Brände: Carport mitsamt Fahrzeugen von Feuer zerstört

Vilshofen an der Donau (dpa/lby) - In Niederbayern ist ein Carport mitsamt Fahrzeugen von einem Feuer zerstört worden. Die Flammen griffen auch auf das dazugehörige Wohnhaus in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) über, wie die Polizei mitteilte. Es wurde an Fassade und Dachstuhl jedoch so sehr beschädigt, dass es vorerst unbewohnbar war. Die beiden Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit, es wurde niemand verletzt.