Bischofswerda (dpa/sn) - Ein Brand in einem Entsorgungsbetrieb in Bischofswerda bei Bautzen sorgt seit der Nacht für einen Großeinsatz. Zwischen 150 und 200 Kräfte verschiedener Stellen, darunter Feuerwehr und Technisches Hilfswerks, seien im Einsatz, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Feuer sei unter Kontrolle, und es gebe keine Verletzten. Aus bisher ungeklärter Ursache war auf dem Firmengelände im Drebnitzer Weg gelagerter Elektroschrott in Brand geraten. Informationen zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.