Massing (dpa/lby) - Ein brennender Adventskranz in der Wohnung eines jungen Mannes in Niederbayern hat einen niedrigen sechsstelligen Schaden verursacht. Verletzt habe sich bei dem Brand in Massing (Landkreis Rottal-Inn) niemand, teilte die Polizei mit. Ein Grablicht neben dem Kranz hatte das Feuer am Freitag demnach ausgelöst. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Der 22-Jährige sei nicht in seiner Wohnung gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Gemeldet hatte das Feuer demnach die Mutter des Mannes aus der Nachbarwohnung.