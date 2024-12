Brände: Brennende Müllcontainer an Schule - hoher Schaden

Maroldsweisach (dpa/lby) - Nach einem Brand dreier Müllcontainer an einer Grundschule im Landkreis Haßberge schätzt die Polizei den Schaden auf eine Summe im sechsstelligen Bereich. Das Feuer griff den Angaben zufolge von den Müllcontainern auf die Hausfassade über. Passanten verständigten die Feuerwehr, die den Brand unter Kontrolle brachte. Wie es zu dem Feuer in der Nacht zu Dienstag in Maroldsweisach kam, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.