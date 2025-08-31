Eisenach (dpa/th) - Ein Brand am Eisenacher Westbahnhof hat in der Nacht zum Sonntag für Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. Die hölzerne Überdachung eines Treppenaufgangs sei in Brand gesetzt worden, teilte die Polizei mit. Während der Löscharbeiten sei der Zugverkehr eingestellt worden, es habe Verzögerungen im Bahnverkehr gegeben. Angaben zur Schadenshöhe könnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht nun Zeugen und Hinweise zu möglichen Tätern.