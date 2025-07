Schwabach (dpa/lby) - Wegen eines Brandes von drei Reihenhäusern in Schwabach mussten 40 Menschen in der Nacht ihre Häuser verlassen. Verletzt worden sei aber niemand, teilte die Polizei mit. Mehrere Menschen hatten die Beamten in der Nacht informiert, dass ein Haus in Flammen stünde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf die beiden unmittelbar angrenzenden Häuser übergegriffen.