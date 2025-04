Moosburg an der Isar (dpa/lby) - Beim Brand einer Dachgeschosswohnung in Oberbayern ist laut Polizei ein Schaden von rund 600.000 Euro entstanden. Den Angaben zufolge bemerkte eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses in Moosburg an der Isar (Landkreis Freising) ein Feuer am Dachgiebel. Als die Feuerwehr am Haus ankam, stand die Wohnung demnach schon in Vollbrand und wurde von den Flammen letztlich zerstört.