Finsterbergen (dpa/th) - Bei einem Großbrand in einer Lackiererei in Finsterbergen (Kreis Gotha) ist ein Schaden von schätzungsweise 100.000 Euro entstanden. Zwei Männer sind dabei leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war gegen Mittag in dem Lackierbetrieb ausgebrochen. Ursache sei ein mit Lösungsmittel getränkter Lappen gewesen, hieß es.