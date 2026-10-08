Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der Nacht hat es in einem Kino in Frankfurt gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, löste die Brandmeldeanlage gegen Mitternacht Alarm aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte bereits die Sprinkleranlage ausgelöst, zudem war das Gebäude verraucht. Das Feuer konnte gelöscht werden. Die Ursache des Brandes und die Höhe des entstandenen Schadens sind bislang unklar. Verletzt wurde niemand.