Erfurt (dpa/th) - Trotz mehrstündiger Löscharbeiten ist der Großbrand auf dem ehemaligen Schlachthofgelände in Erfurt bisher nicht gelöscht. Nach Angaben der Polizei wird der Einsatz voraussichtlich bis in die Morgenstunden andauern. Der Brand war am Dienstagnachmittag auf dem alten Schlachthof-Areal ausgebrochen.