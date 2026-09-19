Brände: Bewohner bei Küchenbrand in Breuberg verletzt

Weitere Bewohner konnten das Haus nach Polizeiangaben rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Das erste Obergeschoss ist demnach infolge des Feuers unbewohnbar, auch das Erdgeschoss kann derzeit wegen der Löscharbeiten nicht mehr bewohnt werden. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Kriminalpolizei in Erbach übernahm die Ermittlungen.