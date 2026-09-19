Brände: Bewohner bei Küchenbrand in Breuberg verletzt

Breuberg (dpa/lhe) - Bei einem Küchenbrand in einem Mehrgenerationenhaus in Breuberg im Odenwaldkreis ist ein Bewohner verletzt worden. Er wurde nach Angaben der Polizei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Nach einem Küchenbrand in einem Mehrgenerationenhaus in Breuberg sind Teile des Gebäudes vorerst nicht mehr bewohnbar. Ein Bewohner wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Breuberg (dpa/lhe) - Bei einem Küchenbrand in einem Mehrgenerationenhaus in Breuberg im Odenwaldkreis ist ein Bewohner verletzt worden. Er wurde nach Angaben der Polizei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
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Das Feuer brach demnach am frühen Nachmittag in einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf das gesamte Gebäude verhindert, hieß es.
Weitere Bewohner konnten das Haus nach Polizeiangaben rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Das erste Obergeschoss ist demnach infolge des Feuers unbewohnbar, auch das Erdgeschoss kann derzeit wegen der Löscharbeiten nicht mehr bewohnt werden. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Kriminalpolizei in Erbach übernahm die Ermittlungen.