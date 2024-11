Sömmerda (dpa/th) - Ein Auto ist auf einem Parkplatz in Sömmerda vollständig ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung, wie ein Sprecher mitteilte. Demnach geriet das Auto am Abend in Vollbrand. Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Autos und löschten das Feuer. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.