Brände: Auto brennt auf A3 – Insassen retten sich vor Flammen

Mitten auf der Autobahn geht ein Wagen in Flammen auf. Warum die Sperrung der Fahrbahn noch andauert und wie die Einsatzkräfte Schlimmeres verhindern konnten.
Nach der Werbung weiterlesen
Demnach bemerkte die Fahrerin des Autos während der Fahrt Rauch, der aus ihrem Wagen aufstieg. Sie steuerte das Fahrzeug rechtzeitig auf den Standstreifen. Alle vier Insassen konnten den Wagen unverletzt verlassen, kurz darauf brannte das Auto lichterloh, hieß es. Auch die angrenzende Böschung fing Feuer. Die Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass die Flammen auf ein nahegelegenes Waldgebiet übergriffen.
Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A3 in Richtung Frankfurt vollständig gesperrt werden, zeitweise auch Teile der Gegenfahrbahn. Derzeit ist noch der rechte Fahrstreifen gesperrt, bis die Einsatzkräfte ihre Arbeiten vollständig abgeschlossen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein technischer Defekt den Brand ausgelöst.