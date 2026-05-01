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  4. Auto brennt auf A3 – Insassen retten sich vor Flammen

Brände Auto brennt auf A3 – Insassen retten sich vor Flammen

Mitten auf der Autobahn geht ein Wagen in Flammen auf. Warum die Sperrung der Fahrbahn noch andauert und wie die Einsatzkräfte Schlimmeres verhindern konnten.

Brände: Auto brennt auf A3 – Insassen retten sich vor Flammen
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Polizei, Feuerwehr und Autobahnmeisterei waren auf der A3 im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa

Bischbrunn (dpa/lby) - Ein Auto hat auf der Autobahn 3 bei Bischbrunn (Landkreis Main-Spessart) während der Fahrt Feuer gefangen und damit einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie die Polizei mitteilte.

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Demnach bemerkte die Fahrerin des Autos während der Fahrt Rauch, der aus ihrem Wagen aufstieg. Sie steuerte das Fahrzeug rechtzeitig auf den Standstreifen. Alle vier Insassen konnten den Wagen unverletzt verlassen, kurz darauf brannte das Auto lichterloh, hieß es. Auch die angrenzende Böschung fing Feuer. Die Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass die Flammen auf ein nahegelegenes Waldgebiet übergriffen.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A3 in Richtung Frankfurt vollständig gesperrt werden, zeitweise auch Teile der Gegenfahrbahn. Derzeit ist noch der rechte Fahrstreifen gesperrt, bis die Einsatzkräfte ihre Arbeiten vollständig abgeschlossen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein technischer Defekt den Brand ausgelöst.