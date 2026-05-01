Brände: Auto brennt auf A3 – Insassen retten sich vor Flammen

Demnach bemerkte die Fahrerin des Autos während der Fahrt Rauch, der aus ihrem Wagen aufstieg. Sie steuerte das Fahrzeug rechtzeitig auf den Standstreifen. Alle vier Insassen konnten den Wagen unverletzt verlassen, kurz darauf brannte das Auto lichterloh, hieß es. Auch die angrenzende Böschung fing Feuer. Die Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass die Flammen auf ein nahegelegenes Waldgebiet übergriffen.