Pegnitz (dpa/lby) - Der Anbau eines Wohnhauses in Pegnitz (Landkreis Bayreuth) ist am Abend in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Angrenzende Wohnhäuser wurden nach Angaben des Polizeisprechers vorsichtshalber evakuiert. Die Löscharbeiten dauerten gegen Mitternacht zunächst an. Die Ursache und die Schadenshöhe waren laut dem Sprecher anfangs unklar.