Brände: 93-Jähriger stirbt nach Brand in Wohnung

Als die Feuerwehrleute eintrafen, lag der Mann am Boden. Der 93-Jährige soll versucht haben, brennende Gegenstände ins Freie zu bringen, sei dabei jedoch im Haus zusammengebrochen. Er habe schwere Verbrennungen und eine Rauchvergiftung erlitten. Mit einem Rettungshubschrauber sei er in eine Klinik gebracht worden, wo er in der Nacht zum Samstag starb.