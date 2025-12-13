Oberammergau (dpa/lby) - Nach einem Brand in einer Wohnung in Oberbayern ist ein 93-Jähriger seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen. Am Mittwoch brach in seiner Wohnung in Oberammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ersten Erkenntnissen zufolge im Bereich des Kachelofens ein Feuer aus, wie die Polizei mitteilte. Der zu einem Termin bestellte Pflegedienst bemerkte Rauch in der Wohnung des Mannes und setzte einen Notruf ab.
Brände 93-Jähriger stirbt nach Brand in Wohnung
dpa 13.12.2025 - 10:30 Uhr