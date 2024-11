Das Feuer sei am frühen Morgen offenbar in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Der Dachstuhl habe komplett in Brand gestanden. Zur Brandursache und dem Schaden machte die Polizei noch keine Angaben. Das Haus sei derzeit nicht bewohnbar, die Anwohner seien provisorisch untergebracht.