Brände: 88-Jährige stirbt nach Feuer - War Rakete Ursache?

Würzburg - Eine 88-Jährige ist nach einem Brand in ihrer Wohnung in Würzburg im Krankenhaus gestorben. Die Polizei vermutet, dass eine Rakete ein Feuer auf dem Balkon auslöste, der von da auf die Wohnung übergriff.
Zeugen sehen Feuerwerk, kurz danach brennt in Würzburg ein Balkon. Eine Seniorin stirbt. Wer sind die Verdächtigen, die in der Nacht Raketen zündeten?
Würzburg - Eine 88-Jährige ist nach einem Brand in ihrer Wohnung in Würzburg im Krankenhaus gestorben. Die Polizei vermutet, dass eine Rakete ein Feuer auf dem Balkon auslöste, der von da auf die Wohnung übergriff.
Nach der Werbung weiterlesen
Die Feuerwehr war kurz nach Mitternacht zu dem Brand im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses ausgerückt. Als die Flammen gelöscht waren, stießen die Rettungskräfte in der Wohnung auf die bewusstlose Frau. Sie kam in eine Klinik, wo sie im Laufe der Nacht starb.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Brandermittler ist es wahrscheinlich, dass eine Rakete das Feuer auf dem Balkon verursachte. Zeugen hatten beobachtet, wie drei Menschen mit Feuerwerk hantiert hatten. Dabei soll mindestens eine Rakete auf den Balkon geflogen sein. Kurze Zeit später sei das Feuer ausgebrochen.
Die Identität der Verdächtigen ist unbekannt. Die Kriminalpolizei sucht nun wegen fahrlässiger schwerer Brandstiftung mit Todesfolge nach zwei Männern und einer Frau.