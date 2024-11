Die Frau hatte am Montagabend ihren Holzofen angeheizt und ging dann ins Bett. Rund zwei Stunden später wachte sie wegen des Brandgeruchs auf, ihre Küche stand da bereits in vollem Umfang in Brand. Die Flammen griffen auf mehrere Räume im Erdgeschoss über. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf andere Häuser übergriff. Die genaue Brandursache ist bislang unklar. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.