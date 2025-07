Wie viele Feuerwehrleute vor Ort sind, konnte ein Mitarbeiter der Leitstelle nicht sagen. Das Feuer sei an einer Stelle ausgebrochen, wo es auch in der Vergangenheit immer wieder Brände gegeben habe. Im Vergleich zum Großbrand auf der Saalfelder Höhe mit mindestens 250 Hektar, hat das Feuer in Gera noch eher kleine Ausmaße: 6.000 Quadratmeter entsprechen 0,6 Hektar.