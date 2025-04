Kastl (Lauterachtal) (dpa/lby) - Bei einem Brand einer landwirtschaftlichen Scheune in Kastl (Landkreis Amberg-Sulzbach) ist ein geschätzter Schaden von rund 400.000 Euro entstanden. Verletzte Menschen oder Tiere habe es durch das Feuer am Mittwochabend nicht gegeben, sagte eine Sprecherin der Polizei. Im Stall wurde demnach Stroh gelagert. Was das Feuer verursachte, blieb zunächst unbekannt.