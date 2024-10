Dachau (dpa/lby) - Etwa 200.000 Euro Schaden sind bei einem Brand in Oberbayern entstanden. In der Nacht auf Sonntag stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte eine Lagerhalle in Dachau in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierten Feuerwehren aus Dachau und der Umgebung waren mit einem Großaufgebot bis in die Morgenstunden beschäftigt, das Feuer zu löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.