Brände: 13 Menschen bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Nürnberg (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg sind 13 Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Eine Wohnung in dem vierstöckigen Gebäude stand nach Angaben eines Polizeisprechers vollständig in Flammen. Die Feuerwehr rettete zwei Bewohner aus einer Dachgeschosswohnung, alle anderen konnten das Haus selbstständig verlassen. In dem Gebäude sind 64 Menschen gemeldet, wie viele in der Nacht tatsächlich anwesend waren, war unklar.