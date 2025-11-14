 
Zahlreiche Menschen werden in der Nacht aus dem Schlaf gerissen und müssen ihre Wohnungen verlassen. In einem Mehrfamilienhaus ist ein Feuer ausgebrochen. Der Schaden ist hoch.

Brände: 13 Menschen bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt
Feuerwehrleute löschen den Brand in der Wohnung. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg sind 13 Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Eine Wohnung in dem vierstöckigen Gebäude stand nach Angaben eines Polizeisprechers vollständig in Flammen. Die Feuerwehr rettete zwei Bewohner aus einer Dachgeschosswohnung, alle anderen konnten das Haus selbstständig verlassen. In dem Gebäude sind 64 Menschen gemeldet, wie viele in der Nacht tatsächlich anwesend waren, war unklar.

Der Bewohner der Brandwohnung erlitt schwere Brandverletzungen und wurde von Sanitätern ins Krankenhaus gebracht. Zwölf weitere Menschen erlitten eine Rauchvergiftung. Die Ermittler bezifferten den Schaden nach ersten Schätzungen auf mehrere Hunderttausend Euro. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei will im Laufe des Tages mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen.