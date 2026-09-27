Brände: 1.000 Heuballen brennen in Eisenach

Die Feuerwehr war die ganze Nacht mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Flächen und Bäume konnte nach Angaben der Feuerwehr verhindert werden. Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle, die Einsatzkräfte seien mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Diese könnten sich noch bis in den Sonntagnachmittag ziehen, sagte ein Feuerwehrsprecher.