Brände: 1.000 Heuballen brennen in Eisenach

Eisenach (dpa/th) - In Eisenach-Ost sind rund 1.000 Heuballen abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Samstagabend auf einem Feld aus. Rund 100 weitere Heuballen konnten von den Eigentümern in Sicherheit gebracht werden.
Auf einem Feld in Eisenach sind rund 1.000 Heuballen in Brand geraten. Die Feuerwehr war die ganze Nacht im Einsatz, die Nachlöscharbeiten dauern am Sonntag an.
Eisenach (dpa/th) - In Eisenach-Ost sind rund 1.000 Heuballen abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Samstagabend auf einem Feld aus. Rund 100 weitere Heuballen konnten von den Eigentümern in Sicherheit gebracht werden.
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Die Feuerwehr war die ganze Nacht mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Flächen und Bäume konnte nach Angaben der Feuerwehr verhindert werden. Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle, die Einsatzkräfte seien mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Diese könnten sich noch bis in den Sonntagnachmittag ziehen, sagte ein Feuerwehrsprecher.
Wegen der starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung gab die Rettungsleitstelle eine Warnmeldung heraus. Es wird empfohlen, Fenster und Türen zu schließen. Weitere Gefahren bestehen den Angaben zufolge nicht.
Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Auch Brandstiftung könne nach Angaben der Polizei nicht ausgeschlossen werden.
Insgesamt waren rund 130 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Katastrophenschutz und weiteren Hilfsorganisationen im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Den ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 bis 60.000 Euro.
Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" berichtet.