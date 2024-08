Die traditionelle Bräetmicher Kräuterwoche findet in diesem Jahr vom 4. bis 10. August statt. Am Eröffnungstag am Sonntag, 4. August, stehen ab 14 Uhr die kleinen Gäste im Mittelpunkt. Sie können in der Kreativwerkstatt im Kräutergarten mit Kräutern basteln. Ab 16 Uhr spielt hier die Gitarrengruppe der Kirchgemeinde zur offiziellen Eröffnung der Kräuterwoche. Am Montag, 5. August, dreht sich ab 16 Uhr im Atelier im Museum alles ums Räuchern als Wellness für Seele und Sinne. Mit der amtierenden Olitätenmajestät Katrin Lück entdecken die Gäste eine fast vergessene Tradition neu, lernen Räuchertechniken kennen und erfahren etwas über die Wirkung des Räucherns von Kräutern. Am Dienstag, 6. August, lädt Leila Riese ab 16 Uhr zum Kräuterbrotbacken mit Emmerkorn ins Atelier im Museum ein. Die Gäste lernen die richtige Anwendung der Kräutergewürze, verkosten Gelee und genießen Prozentiges. Um Kräuter und ihre Heilwirkung geht es am Mittwoch, 7. August, ab 16 Uhr im Atelier im Museum. Nele und Ramona Göpfert bringen den Gästen die Verarbeitung von Kräutern in der Naturheilkunde nahe. Sie erklären, welche Kräuter bei welchen Beschwerden in der Naturheilkunde zum Einsatz kommen und welche Risiken gewisse Kräuter mit sich bringen. Die Heilkraft der Gewürze steht am Donnerstag, 8. August, im Mittelpunkt der Veranstaltung ab 16 Uhr mit Nicole Richter. Gewürze aromatisieren die Speisen, doch sie können noch viel mehr. Ob Pfeffer, Salz oder Lorbeer – in jedem Gewürzregal steckt das Potenzial für eine Hausapotheke. Eine geobotanische Wanderung mit der fünffachen Ehrenolitätenkönigin Dorisa Winkenbach steht am Freitag, 9. August, ab 14 Uhr auf dem Programm. Die Gäste können während der Wanderung Wildpflanzen mit allen Sinnen wahrnehmen – die Gestalt, den Geruch, die Farbe, den Geschmack ... Die Wanderung startet an der Kirche.