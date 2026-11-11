Ehsanulla Diloz vom Verein Boxring 90 Suhl weiß ganz offenbar, wo sich die empfindlichen Punkte am menschlichen Körper befinden; jene, die man treffen muss, um sein Gegenüber auf die Bretter zu schicken. Kinn, Schläfe, Jochbein und Nase oder Körpertreffer auf die Leber oder den Solarplexus. „Da kannst du dich nicht mehr groß wehren. Das ist so, als schaltet sich dein Kopf ab“, erklärt Lukas Regenspurg. Der 26-Jährige ist selbst Thüringer Meister. Heute ist Regenspurg quasi nebenbei Jugendwart bei Boxring 90 Suhl. Am Samstag (7. November 2026) war er beim 11. Boxturnier um den Pokal der Stadt Ilmenau einer der Betreuer der sechs Suhler Starter.