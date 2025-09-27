Boxkampf im Museum Streit um erste Wurstbude: Vier Fäuste für die Bratwurst

"Mario wäre sicher ein harter Gegner gewesen", hatte Söder in einem Gespräch mit der Verlagsgruppe Hof, Coburg, Suhl, Bayreuth (HCSB) gesagt. Voigt erwiderte, dass er sich den Wettbewerb zutraue, schließlich habe er im Wahlkampf-Sommer vergangenes Jahr 104 Bratwürste gegessen.

Das Bratwurstmuseum signalisierte am Rande des Boxkampfes Bereitschaft, den Wettbewerb auszutragen. "Markus, Mario, wir haben geliefert", schallte es bei der Siegerehrung aus dem Ring.

Auch Streit um Ursprung der Currywurst

Der Bratwurststreit zwischen Nürnberg, Regensburg und Erfurt ist nicht der einzige. So wird beispielsweise der Ursprung der Currywurst in verschiedenen deutschen Städten verortet, etwa in Berlin, Hamburg oder Duisburg.

Grob oder fein, mit Majoran oder Knoblauch, mit und ohne Kümmel: Es gibt unzählige Bratwurstvarianten in Deutschland. Nördlich des Thüringer Kümmel-Äquators kann sich das Gewürz in den Würsten finden, südlich eher nicht.

Aus Thüringen soll die älteste Bratwurst kommen. Im Jahr 1404 wurde in Arnstadt "1 Groschen für Bratwurstdärme" ausgegeben, wie aus einem Rechnungseintrag eines Klosters hervorgeht. Aus Sicht von Thomas Mäuer vom Deutschen Bratwurstmuseum ist diese Rechnung der erste Nachweis für die Bratwurst überhaupt.